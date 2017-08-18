Coolpad выпускает смартфон Cool M7

Компания Coolpad запускает в Китае свой новый смартфон Cool M7, который по дизайну напоминает iPhone 7 Plus.

Гаджет оснащается 5,5-дюймовым Full HD дисплеем (разрешение — 1920 х 1080 пикселей), защищенным изогнутым 2.5D стеклом. Устройство получило чип Snapdragon 625, работающий на частоте 2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ.

Coolpad Cool M7 имеет основную камеру с разрешением 12 мегапикселей с апертурой f1.8 и автофокусом, фронтальная камера здесь 13-мегапиксельная с апертурой f2.2.

Новинка может работать с двумя SIM-картами и имеет аккумулятор на 3200 мАч. Смартфон предлагает работу в сетях 4G/LTE, имеет модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n, а также Bluetooth 4.1, GPS и порт USB Type C.

Толщина гаджета равняется 6,9 мм, а весит он всего 152 грамма. Работает Cool M7 на Android 7.0 с с фирменной оболочкой Cool UI 8.0. Стоимость — 2699 юаней, доступны синяя и черная расцветки.

Старт продаж намечен на 26 августа. Информации о том, когда и появится ли вообще смартфон за пределами Китая, нет.