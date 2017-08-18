Huawei Honor 9 Premium прибывает в Россию

Компания Huawei сообщила о скором начале продаж в России флагманского смартфона Honor 9 Premium. Эта топовая версия Honor 9 отличается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.





Отметим, что в России с начала июля доступна стандартная версия Honor 9 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей. Honor 9 Premium с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ появится в продаже с 24 августа 2017 года в сером и синем цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 31990 рублей.

Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.