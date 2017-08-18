Новый патент Microsoft возродил слухи о Surface Phone

Слухи о смартфоне Surface Phone от компании Microsoft ходят по сети уже около двух лет, но в последнее время несколько поутихли. Масла в огонь подлил недавний патент, полученный Microsoft. Многие восприняли его как знамение, свидетельствующее о продолжающейся подготовке к выпуску смартфона под брендом Surface. Но вряд ли стоит питать слишком большие надежды по этом у поводу.


Патент озаглавлен как "калибровка чувствительного к силе нажатия устройства" и на самом деле описывает возможность внедрение чувствительности к силе нажатия и калибровку в устройства с сенсорным экраном и стилусом, а также использование точных стилусов с тачскринами. Смартфон там используется как пример использования технологии.

Несмотря на то, что патент был получен только сейчас, заявку на него Microsoft подала еще в сентябре 2015 года, вскоре после того, как из мобильного подразделения уволили несколько тысяч человек. Того самого подразделения, которое раньше представляло собой телефонный бизнес компании Nokia.

Источник
USPTO
Теги
смартфон Microsoft Surface Phone

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