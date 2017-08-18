Новый патент Microsoft возродил слухи о Surface Phone

Слухи о смартфоне Surface Phone от компании Microsoft ходят по сети уже около двух лет, но в последнее время несколько поутихли. Масла в огонь подлил недавний патент, полученный Microsoft. Многие восприняли его как знамение, свидетельствующее о продолжающейся подготовке к выпуску смартфона под брендом Surface. Но вряд ли стоит питать слишком большие надежды по этом у поводу.





Патент озаглавлен как "калибровка чувствительного к силе нажатия устройства" и на самом деле описывает возможность внедрение чувствительности к силе нажатия и калибровку в устройства с сенсорным экраном и стилусом, а также использование точных стилусов с тачскринами. Смартфон там используется как пример использования технологии.

Несмотря на то, что патент был получен только сейчас, заявку на него Microsoft подала еще в сентябре 2015 года, вскоре после того, как из мобильного подразделения уволили несколько тысяч человек. Того самого подразделения, которое раньше представляло собой телефонный бизнес компании Nokia.