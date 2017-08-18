Представители HMD намекнули на создание Nokia 9

Во время презентации Nokia 8 представители HMD Global намекнули на то, что в разработке находится смартфон с большим экраном, чем у нынешнего флагмана. И речь вовсе не о Nokia 6, которая уже доступна.

Вероятно, что речь идет о флагманском Nokia 9. И рисунки, появившиеся в сети ранее, дают примерно представление о том, чего стоит ожидать с точки зрения габаритов и дизайна. Гаджет довольно сильно отличается от Nokia 8 и хвастается безрамочным корпусом. Датчик отпечатков пальцев у Nokia 9, судя по всему, окажется сзади.

Когда Nokia 9 поступит в продажу, к сожалению, информации нет. По слухам, устройство получит чип Snapdragon 835, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, защиту от воды и пыли IP68. Камеры останутся такими же, как у Nokia 8. Что касается цены, то она составит порядка 749 евро.