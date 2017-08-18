Представители HMD намекнули на создание Nokia 9

Во время презентации Nokia 8 представители HMD Global намекнули на то, что в разработке находится смартфон с большим экраном, чем у нынешнего флагмана. И речь вовсе не о Nokia 6, которая уже доступна.

Вероятно, что речь идет о флагманском Nokia 9. И рисунки, появившиеся в сети ранее, дают примерно представление о том, чего стоит ожидать с точки зрения габаритов и дизайна. Гаджет довольно сильно отличается от Nokia 8 и хвастается безрамочным корпусом. Датчик отпечатков пальцев у Nokia 9, судя по всему, окажется сзади.

Когда Nokia 9 поступит в продажу, к сожалению, информации нет. По слухам, устройство получит чип Snapdragon 835, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, защиту от воды и пыли IP68. Камеры останутся такими же, как у Nokia 8. Что касается цены, то она составит порядка 749 евро.  

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Nokia 9

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Huawei Honor 9 Premium прибывает в Россию
"Антиполицейская" функция iOS 11 позволяет быстро отключить Touch ID
Безрамочный долгоиграющий смартфон UmiDigi S2 Pro выйдет в спецверсии

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 142
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 96
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 79
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37