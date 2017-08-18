В продажу поступил смартфон Oppo R11 FC Barcelona Edition, посвященный, что следует из названия, футбольному клубу Барселона. Устройство доступно на китайском сайте производителя по цене в 3499 юаней (примерно 525 долларов). Среди отличий — уникальная расцветка, интерфейс в стиле ФК и эмблема из 18-каратного золота на задней панели.

Сообщается, что специальное фанатское издание гаджета будет доступно в ограниченных количествах, поэтому тем, кто желает его заполучить, нужно поспешить.

Технические параметры устройства не изменились. Смартфон по-прежнему оснащается основной двойной камерой с модулями на 20 Мп и 16 Мп, обеспечивающей 2-кратный оптический зум и портретный режим с размытием фона как в iPhone 7 Plus. Фронтальная камера тоже непростая — ее разрешение составляет 20 Мп.

Oppo R11 Plus заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке и оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой Color OS.