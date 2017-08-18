Рассекречены цены на Samsung Galaxy Note 8

Очередная утечка в Китае сделала достоянием общественности ориентировочные цены для трех версий готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy Note 8, который пока не был представлен официально. Их опубликовал китайский ресурс ITHome.





Источник приводит следующие расценки:

Samsung Galaxy Note 8 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти — 6288 китайских юаней, около 941 доллара США

Samsung Galaxy Note 8 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — 7088 китайских юаней, около 1 061 доллара США

Samsung Galaxy Note 8 с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — 7988 китайских юаней, около 1 196 доллара США

Официальный дебют должен состояться 23 августа на мероприятии в Нью-Йорке, которое уже подтверждено производителем. По слухам Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит защиту от воды и пыли на уровне IP68 и по дизайну представляет собой, практически, двойника флагманских Galaxy S8 и S8+, дебютировавших весной. Даже с 6,3-дюймовым дисплеем Galaxy Note 8 едва больше S8+. Впрочем, он имеет налет стиля, свойственного серии Note, с более квадратными углами. Размеры составляют 162,5 x 74,6 х 8,5 мм.

Super AMOLED-дисплей имеет разрешение 1440 x 2960 пикселей и соотношение сторон 18,5:9, как у Galaxy S8. Аппаратной основой стал процессор Exynos 8895 для всех регионов, кроме США, где смартфон будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Основная камера получит два модуля, один 12-мегапиксельный широкоугольный с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, второй — 13-мегапиксельный телефото f2.4, они обеспечивают двукратный оптический зум. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и апертуру f1.7. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч, подзарядка производится через порт USB Type-C или беспроводным способом.