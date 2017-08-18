Китайцы показали смартфон ZTE с QHD-дисплеем и камерой на 20Мп

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон ZTE, пока не представленный производителем официально.


Смартфон с модельным номером TL99 также несет брендирование Tonino Lamboghini. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 8-мегапиксельную фронтальную и 20-мегапиксельную основную камеры.

Аппаратной основой стал четырехъядерный неназванный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3140 мАч. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Размеры составляют 154,1 х 77,6 х 9,3 мм, а вес — 200 граммов.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID ZTE TENAA

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