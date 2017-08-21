LG приглашает 500 добровольцев для тестов флагманского V30 до выпуска

Компания LG объявила программу тестирования готовящегося готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG V30, который пока не был представлен официально. В ее рамках LG предлагает 500 пользователям в Корее опробовать LG V30, записаться можно с 22 до 28 августа. Избранные счастливчики получат смартфон 1 сентября на один месяц.


Официальный анонс состоится 31 августа, в "нулевой" день перед открытием для публики выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Отметим, что аналогичная программа проходила для смартфона LG G6 в марте, когда из 200 тысяч записавшихся было выбрано 210 человек.


Согласно предварительной информации, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой экран практически во всю переднюю панель с новой "плавающей панелью", которая предоставит быстрый доступ к часто используемым функциям.


В LG V30 используется POLED-дисплей формата FullVision, как у флагманского LG G6. При этом диагональ окажется больше, чем у LG G6 и V20 — 6 дюймов, разрешение составит Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей), как у G6. Смартфон получит поддержку HDR 10 и Google Daydream. Смартфон может первым получить камеру с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Также отмечаются защита от воды и пыли IP68, корпус из алюминия и стекло Gorilla Glass 5.

LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Размеры смартфона составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм.

Источник
LG
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