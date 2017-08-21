Meizu M6 Note на базе Snapdragon засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Meizu M6 Note, который пока не был представлен официально.


Согласно бенчмарку смартфон базируется на неназванном восьмиядерном процессоре Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц, вероятнее всего, Snapdragon 625. Это не совпадает с более ранними слухами, которые приписывали смартфону чипы производства Mediatek. Также отмечается 4 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 7.1.2 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп. Его аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Meizu уже подтвердила дату анонса Meizu M6 Note. Дебют смартфона состоится 23 августа 2017 года, в один день с Samsung Galaxy Note 8. Ориентировочная цена за версию с 4 ГБ оперативной памяти составляет 240 долларов США.

Источник
Geekbench
Теги
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