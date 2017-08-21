Meizu M6 Note с двойной камерой и четверной вспышкой показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Meizu M6 Note, который пока не был представлен официально.





На фото хорошо видно двойную камеру на задней панели с вертикальной организацией, дополненную вспышкой с четырьмя светодиодами, как у смартфона Meizu E2. Также можно отметить наличие 3,5-мм разъема и USB-разъема не типа USB Type-C.

Согласно более ранним утечкам, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп. Его аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Meizu уже подтвердила дату анонса Meizu M6 Note. Дебют смартфона состоится 23 августа 2017 года, в один день с Samsung Galaxy Note 8. Ориентировочная цена за версию с 4 ГБ оперативной памяти составляет 240 долларов США.