Смарт-часы Moto 360 Sport начали обновляться до Android Wear 2.0

Motorola начала распространять прошивку для смарт-часов Moto 360 Sport со свежей версией операционной системы Android Wear 2.0. Об этом сообщается на сайте Lenovo в разделе технической поддержки.





Обновление имеет маркировку NXH20Z. Напомним, в конце апреля компания Google уточнила список смарт-часов, которые получат обновление до свежей платформы Android Wear 2.0 в ближайшее время. Среди них были и Moto 360 второго поколения на пару с Moto 360 Sport. Первые получили апдейт в конце мая. Первое же поколение Moto 360, выпущенное в 2014 году, обновлять не планируется вообще.