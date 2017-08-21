Moto X4 с двойной камерой показался на качественных живых фото

В сети появились довольно качественные живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Moto X4, пока не представленного производителем официально. Ими поделился пользователь Jerry Yin через социальную сеть Google+.

На фото видно смартфон спереди и сзади, корпус сочетает стекло и металл, есть двойная камера. По предварительным данным, Moto X4 представляет собой "флагман среднего уровня". Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, сканером отпечатков пальцев, двойной основной 12+8 Мп и 16-мегапиксельной фронтальной камерами.

Смартфон выйдет в четырех международных версиях с небольшими различиями меду вариантами. Все они базируются на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508. В Европе, Северной и Латинской Америках смартфон получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. В Азиатско-Тихоокеанском регионе — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 148,35 x 73,4 x 7,99 мм, а вес — 163 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Официальный анонс в Бразилии ожидается 24 августа. Moto X4 с 32 ГБ встроенной флеш-памяти станет доступен за 350 евро в регионах восточной Европы.