Samsung Galaxy S9 и S9+ первыми получат Snapdragon 845 в эксклюзивном порядке
Компания Samsung зарезервировала первые партии следующего топового процессора Qualcomm для своих флагманских смартфонов 2018 года. Об этом рассказал довольно хорошо известный китайский источник под ником Ice universe через свой аккаунт в Weibo, китайского аналоге Twitter.
По данным источника, Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ станут первыми и на некоторое время единственными смартфонами на базе Snapdragon 845.
Отметим, в апреле сообщалось, что Samsung и Qualcomm уже начали разработку нового мобильного процессора для будущего флагманского смартфона под условным названием Galaxy S9. Как отмечает разработчик, техпроцесс 10LPP (Low Power Plus) с улучшенной структурой 3D FinFET позволяет на 10% повысить производительность и на 15% снизить энергопотребление устройств по сравнению с первым поколением 10LPE (Low-Power Early), который использовался в Snapdragon 835.
По данным анонимных источников в индустрии, базовая версия Galaxy S9 получит 5,77-дюймовый экран, а Galaxy S9+ — 6,22 -дюймовый. Размер соответствует текущему поколению, Galaxy S8 и Galaxy S8+. Экраны также унаследуют параметры Infinity Display — соотношение сторон, изгиб по бокам, тонкие кромки сверху и снизу, отсутствие домашней кнопки на передней панели. Предположительно Galaxy S9 и S9+ получат датчики на задней панели, как и у Galaxy S8 и S8+. Впрочем, существует версия, что Samsung все-таки попробует внедрить экранный сканер отпечатков пальцев и в Galaxy S9. Еще одно новшество — двойная основная камера.