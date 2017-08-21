Стодолларовый фаблет Xiaomi Redmi Note 5A представлен официально

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Китае бюджетный смартфон Redmi Note 5A. Он заключен в металлический корпус и представлен в двух версиях. Старшая, помимо всего прочего, отличается сканером отпечатков пальцев на задней панели и фронтальной вспышкой для селфи.



Обе получили 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD (1280 x 720 пикселей) и аккумулятор емкостью 3080 мАч, работают под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 9. Отдельно отмечается, что обе вариации получили не гибридную поддержку двух SIM-карт, а имеют отдельно два слота для SIM-карт и отдельный отсек для карточек памяти microSD.


Базовая модель основана на четырехъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц, оснащена камерами на 13 и 5 Мп, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

Старшая версия базируется на восьмиядерном процессоре Snapdragon 435, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, оснащается 16-мегапиксельной фронтально и 13-мегапикельной основной камерами.

Xiaomi Redmi Note 5A предлагается по цене 104, 134 и 180 долларов США, соотвественно. Продажи в Китае начинаются 22 августа.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi Note 5A

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