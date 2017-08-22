Huawei Mate 10 Pro получит безрамочный дисплей

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Huawei Mate 10 Pro, который пока не был представлен официально. Сведениями поделился китайский ресурс Zol.


По данным источника, Huawei Mate 10 выйдет в двух версиях — базовой Mate 10 и продвинутой Mate 10 Pro. При этом только Pro-модель получит мощный сейчас безрамочный во всю переднюю панель, а младшая модель будет оснащаться обычным экраном. Также отмечается, что один из смартфонов получит сканер отпечатков пальцев на задней панели. Вероятнее всего, речь идет о Huawei Mate 10 Pro, а у базовой версии сканер разместится спереди.

Официальный дебют Huawei Mate 10 ожидается 16 октября 2017 года в Мюнхене. Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель как у Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI. Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9. Также смартфону приписывают двойную камеру с возможностью 3D-сканирования и функциями дополненной реальности, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

По словам Брюса Ли (Bruce Lee), являющегося вице-президентом Huawei и возглавляющего направление мобильных телефонов, Huawei Mate 10 получит топовый чип Kirin 970, а также большой дисплей при компактном корпусе. Также он отметил быструю зарядку SuperCharge и «выдающиеся» производительность и время работы.

Источник
Zol
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