Представлен бюджетный смартфон Alcatel U5 HD

Китайская компания TCL представила смартфон Alcatel U5 HD. Это улучшенная версия бюджетного смартфоны Alcatel U5, дебютировавшего весной на выставке MWC 2017.





Alcatel U5 HD может похвастаться 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5- мегапиксельной фронтальной камерами. Тогда как у оригинального Alcatel U5 разрешение дисплея составляет 480 x 845 пикселей, а камер — 5 и 2 Мп. Также можно отметить выросшую емкость аккумулятора — до 2200 мАч.

Смартфон базируется на четыреъядерном процессоре MediaTek MT6737, 1 ГБ и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 32 ГБ.

Сроки выпуска и цена пока не объявлены, возможно, они станут известны на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.