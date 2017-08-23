iPhone 8 дебютирует 12 сентября
Компания Apple запланировала провести презентацию с анонсом нового поколения iPhone на 12 сентября 2017 года. Об этом рассказал профильный французский ресурс Mac4Ever.
Пока эта дата еще не точная, надо дождаться, когда Apple начнет рассылать приглашения журналистам на пресс-мероприятие. По данным источника, продажи всех трех iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus стартуют одновременно и без задержек, 22 сентября.
Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке. По одной из версий, iPhone 8 вообще лишится Touch ID и вместо этого будет использоваться Face ID — аутентификация с помощью распознавания лица пользователя.
Последние утечки, предсказывают появление в 2017 году трех версий iPhone. Флагманом станет люксовый iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном и двойной вертикальной камерой дороже 1000 долларов США. Более простые 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus с LCD-дисплеями получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Главными новшествами должны стать процессор A11, стеклянная задняя панель и беспроводная зарядка.
С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.
Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.
Текущее поколение смартфонов, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, компания представила публике 7 сентября 2016 года. Главными нововведениями стали дизайн со смещенными к кромкам пластиковыми вставками для антенн, защита от воды по стандарту IP67, сенсорная, а не механическая, кнопка «Домой» и мощный четырехъядерный процессор Apple A10. В дополнение ко всему прочему, у большой модификации 7 Plus используется двойная камера с оптическим зумом и размытием фона снимков в стиле зеркальных фотоаппаратов. Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus лишились 3,5-мм аудиоразъема миниджек, однако в комплекте со смартфоном поставляется кабель-адаптер для подключения обычных наушников к порту Lightning. На момент выхода iPhone 7 был самым мощным смартфоном в мире.