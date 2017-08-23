Задняя панель LG V30 показалась на фото

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подборкой фотографий задней панели готовящегося к выпуску смартфона LG V30, который пока не был представлен официально.





По данным источника, на фото представлен цветовой вариант под маркетинговым названием Ice Platinum. На ней видно вырезы для двойной камеры, вспышки и сканера отпечатков пальцев, которые подтверждают опубликованные ранее рендеры.





Официальный анонс состоится 31 августа, в "нулевой" день перед открытием для публики выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Согласно предварительной информации, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой экран практически во всю переднюю панель с новой "плавающей панелью", которая предоставит быстрый доступ к часто используемым функциям.

В LG V30 используется POLED-дисплей формата FullVision, как у флагманского LG G6. При этом диагональ окажется больше, чем у LG G6 и V20 — 6 дюймов, разрешение составит Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей), как у G6. Смартфон получит поддержку HDR 10 и Google Daydream. Смартфон может первым получить камеру с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Также отмечаются защита от воды и пыли IP68, корпус из алюминия и стекло Gorilla Glass 5.

LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Размеры смартфона составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм.