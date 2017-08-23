Смартфон Meizu M6 Note представлен в России

Российское представительство Meizu анонсировало старт продаж фаблета M6 Note в России. Новинка получила Full HD-дисплей с диагональю 5,5 дюймов и стал первой бюджетной моделью Meizu со сдвоенной тыловой камерой на борту. Это также и первый смартфон компании на базе процессора Qualcomm — M6 Note базируется на чипе Snapdragon 625 с 8 вычислительными ядрами Cortex-A53, которые работают на частоте 2 ГГц.



Meizu M6 Note

Блок тыловых камер смартфона включает в себя 12-мегапиксельный модуль Sony IMX362 и вспомогательный сенсор Samsung 2L7 с разрешением 5 Мп, а вспышка интегрирована в полосу для антенн. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.

Meizu M6 Note оборудован сканером отпечатков пальцев на лицевой панели и работает от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч. Производитель также отмечает поддержку быстрой зарядки. Программная часть состоит из операционной системы Android 7.1.2 Nougat с фирменным интерфейсом Flyme OS 6.

В России смартфон поступит в синем, сером, золотом и чёрном цветах. Появятся как базовый вариант с 3 Гбайт ОЗУ и 16 Гбайт на внутреннем накопителе, так и более продвинутая модификация с 4 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт постоянной памяти. Рекомендованная розничная цена пока не объявлена, она станет известна ближе в началу продаж, который ожидается в середине осени.