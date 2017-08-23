Meizu M6 Note представлен официально

Компания Meizu представила сегодня в Китае свой новый смартфон — M6 Note. Это недорогой фаблет с двойной основной камерой, емкой батареей, в металлическом корпусе и со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем IGZO с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой с 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX362 и 5-мегапиксельным Samsung 2L7, фронтальной камерой на 16 Мп. Его аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной и 16/32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.1, GPS+ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7 .1 Nougat с фирменной оболочкой Flyme OS 6. Размеры составляют 154,6 x 75,2 x 8,35 мм, а вес — 173 грамма.

Meizu M6 Note предлагается черном, синем, серебристом и золотистом цветах по цене 165 долларов за версию с 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, $195 за 3 ГБ RAM + 32 ROM и $255 за 4 ГБ RAM + 64 ROM. Предварительный заказ стартовал в Китае сегодня, продажи начнутся 2 сентября.