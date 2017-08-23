Владельцы Samsung Galaxy Note 7 получат скидку на Galaxy Note 8 до $425

Компания Samsung во время мероприятия Galaxy Unpacked в Нью-Йорке сообщила, что при покупке нового Galaxy Note 8 пользователи смартфонов могут получить солидную скидку по программе trade in.





Особенно существенная скидка — до $425 предусмотрена для печально известного Samsung Galaxy Note 7. Это почти половина стоимости Galaxy Note 8 в США, что можно рассматривать как еще одну попытку компании извиниться перед пострадавшими пользователями. Пока неясно, в каких точно регионах будет действовать данная программа, возможно, она окажется ограничена США.

Прием предварительных заказов в ряде регионов уже начался. В России Samsung Galaxy Note 8 предлагается в трех цветовых вариантах из возможных четырех — черном, золотистом и синем. Цена в предзаказе составляет 69 990 рублей. Прием предварительных заказов в России продлится до 21 сентября 2017.

В США и некоторых других странах продажи стартуют немного раньше — 15 сентября. Цена составляет 930 долларов для США с комплектом из камеры Gear 360 или карточки на 128 ГБ и беспроводной зарядки, в Европе — 999 евро с док-станцией Samsung DeX в комплекте.