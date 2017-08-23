Samsung Galaxy Note 8 представлен официально

Как и ожидалось, сегодня на мероприятии в Нью-Йорке Galaxy Unpacked компания Samsung представила официально свой новый смартфон серии Note — Galaxy Note 8.





Он получил дизайн в стиле флагманских Galaxy S8 и S8+ с дисплеем практически во всю переднюю панель и сканером отпечатков на задней панели рядом с камерой. Кстати, Galaxy Note 8 стал первым смартфоном Samsung с двойной камерой.

Смартфон оснащается 6,3-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Quad HD+ (2960×1440 пикселей) с соотношением сторон 18,5:9, как у Galaxy S8, скругленными кромками с двух сторон и функцией «Всегда активный экран» (Always On Display) . В Galaxy Note 8 появилась новая функция App Pair («парные приложения»), которая позволяет создать один ярлык для двух приложений и разместить его на панели Edge, чтобы запускать две программы одновременно в режиме двух окон. Электронное перо S Pen получило более тонкий наконечник, улучшенную чувствительность к силе нажатия.

Galaxy Note 8 получил двойную основную камеру с двумя 12-мегапиксельными модулями с оптической стабилизацией изображения в обоих модулях. Один модуляциями широкоугольный, второй — телефото, обеспечивается двухкратный оптический зум. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.

Аппаратной основой стал Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Можно использовать либо две SIM-карты, либо одну SIM-ку и карточку microSD.

Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч. Защита от воды и пыли предусмотрена и для смартфона, и для стилуса S Pen, они защищены по стандарту IP68. Допускается погружения в воду на глубину до 1,5 м до 30 минут, после чего смартфон необходимо высушить. Есть функция беспроводной зарядки. Аутентификация возможна с помощью сканера отпечатков пальцев, радужки глаз или распознавания лица. Поддерживается LTE Cat.6, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, ANT+, NFC и MST, GPS, Galileo, BeiDou и ГЛОНАСС, есть USB Type-C.

Размеры составляют 162,6 x 74,8 x 8,5 мм, а вес — 190 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Samsung Galaxy Note 8 поступит в продажу в середине сентября и будет доступен в четырех цветах — черный, золотистый, серый и синий. Рекомендованная цена пока не объявлена.