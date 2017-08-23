Объявлена российская цена Samsung Galaxy Note 8

Компания Samsung Electronics начала принимать предварительные заказы на свой новый смартфон Galaxy Note 8 в ряде регионов, в том числе и России.







Напомним, Galaxy Note 8 только что был представлен на мероприятии в Нью-Йорке Galaxy Unpacked. В России Samsung Galaxy Note 8 предлагается в трех цветовых вариантах из возможных четырех — черном, золотистом и синем. Цена в предзаказе составляет 69 990 рублей. Прием предварительных заказов в России продлится до 21 сентября 2017 года.





В США и некоторых других странах продажи стартуют немного раньше — 15 сентября. Цена составляет 930 долларов для США с комплектом из камеры Gear 360 или карточки на 128 ГБ и беспроводной зарядки, в Европе — 999 евро с док-станцией Samsung DeX в комплекте.