Стилус S Pen для Samsung Galaxy Note 8 получил новые возможности

К новому смартфону Galaxy Note 8 компания Samsung представила обновленное электронное перо S Pen. Стилус получил более тонкий наконечник, улучшенную чувствительность к силе нажатия, а также новые возможности и функции.





Защита от воды и пыли предусмотрена и для смартфона, и для стилуса S Pen, они защищены по стандарту IP68. Допускается погружения в воду на глубину до 1,5 м до 30 минут, после чего смартфон необходимо высушить.





Функция «Анимированные сообщения» позволяет делиться анимированными текстами или рисунками с друзьями, использующими разные платформы, которые поддерживают анимированные GIF-изображения.





«Экранный блокнот» позволяет хранить на телефоне до 100 страниц заметок, которые можно сделать сразу после извлечения S Pen, «закреплять» заметки на выключенном экране и впоследствии легко их редактировать.

Также предусмотрена улучшенная функция перевода с помощью S Pen. Она позволяет быстро переводить не только отдельные слова, но и целые предложения на 71 языке, а также конвертировать иностранные валюты и единицы измерения. Для этого достаточно навести электронное перо на нужное слово на экране смартфона.



