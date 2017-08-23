Samsung представит следующие смарт-часы Gear S 30 августа

Компания Samsung Electronics планирует представить следующее поколение смарт-часов Gear S на мероприятии 30 августа, к открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Об этом рассказал Гао Донгжен (Gao Dongzhen), также известный как Ди.Джей. Кох (D.J. Koh), президент мобильного направления корейского гиганта, в интервью с журналистами телеканала CNBC.



Samsung Gear S3

Samsung традиционно показывает гаджеты линейки Gear на IFA и увидеть в этом году наследника модели Samsung Gear S3 будет совсем неудивительно. Подробностей о смарт-часах пока известно немного. Ожидается поддержка голосового помощника Bixby, ускоренный процессор и улучшенное время автономной работы.