Samsung представит следующие смарт-часы Gear S 30 августа

Компания Samsung Electronics планирует представить следующее поколение смарт-часов Gear S на мероприятии 30 августа, к открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Об этом рассказал Гао Донгжен (Gao Dongzhen), также известный как Ди.Джей. Кох (D.J. Koh), президент мобильного направления корейского гиганта, в интервью с журналистами телеканала CNBC.

Samsung Gear S3
Samsung Gear S3

Samsung традиционно показывает гаджеты линейки Gear на IFA и увидеть в этом году наследника модели Samsung Gear S3 будет совсем неудивительно. Подробностей о смарт-часах пока известно немного. Ожидается поддержка голосового помощника Bixby, ускоренный процессор и улучшенное время автономной работы.

Источник
CNBC
Теги
Samsung смарт-часы Samsung Gear S

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