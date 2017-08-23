В сеть утекла информация о стоимости Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact

Смартфоны Xperia XZ1 и XZ1 Compact должны представить 31 августа 2017 года на пресс-конференции Sony в рамках IFA 2017. Сегодня известный своей осведомленностью Роланд Квандт (Roland Quandt) на своей страничке в социальной сети Twitter (@rquandt) назвал стоимость обоих гаджетов.

Так, за XZ1 попросят 599 фунтов стерлингов, а за Compact уже 499 фунтов стерлингов. В пересчете на доллары это 770 долларов и 640 долларов соответственно.

Sony Xperia XZ1 оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR, более ранние слухи уточняли и разрешение — Full HD (1920 х 1080 пикселей), 19-мегапиксельной камерой MotionEye с записью видео 960 кадров в секунду, 13-мегапиксельной фронтальной камерой, фронтальными стереодинамиками. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Отмечается также защита от пыли и воды с рейтингом IP68/IP65. Габариты устройства — 146,8 мм х 73,4 мм х 8,2-7,6 (толщина еще точно не определена) мм.

Sony Xperia XZ1 Compact может получить 4,6-дюймовый дисплей и размеры 129,5 x 64,5 x 9,4 мм. А согласно более ранним утечкам, смартфон получит экран с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), две камеры на 8 Мп, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 2600 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.