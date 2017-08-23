Vivo V7+ с продвинутой селфи-камерой дебютирует 7 сентября

Китайская компания Vivo начала рассылать журналистам приглашения на анонс нового смартфона Vivo V7+. Мероприятие назначен на 7 сентября 2017 года, оно пройдет в Мумбаи.





Судя по всему, Vivo V7+ станет наследником Vivo V5 Plus, выпущенного в самом начале 2017 года. Смартфон обладает небольшими кромками вокруг дисплея, также обещана "революционная" камера для селфи.

По предварительной информации, Vivo V7+ оснащается двойной фронтальной камерой, 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Funtouch OS 2.6.