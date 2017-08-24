Android 8.0 Oreo унаследовала проблемы с Bluetooth у Nougat

Пользователи смартфонов Pixel на базе Android Nougat жаловались на проблемы с Bluetooth и надеялись, что с выходом новой версии операционной системы, Android 8.0 Oreo, они решатся. Тем не менее, этого не произшло.


Пользователи многих смартфонов Pixel и Nexus начали жаловаться на форумах Google, что свежая ОС не решила проблем с Bluetooth. В том числе, никуда не исчез хорошо известный баг, когда Bluetooth выключается на устройстве и отказывается включаться, пока устройство не будет перезагружено. Другие пользователи сообщают о временной потере соединения при прослушивании музыки, вызывая замедление и странные скрежещущие шумы.

Источник
PixelUserCommunity
Теги
смартфон ANDROID фейспалм Bluetooth Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Samsung представила шлем Gear VR для Galaxy Note 8
В кармане главы Apple заметили iPhone 8
ASUS ZenFone 4 Selfie Lite засветился в Малайзии

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 169
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 101
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 83
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 28