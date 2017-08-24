Android 8.0 Oreo унаследовала проблемы с Bluetooth у Nougat

Пользователи смартфонов Pixel на базе Android Nougat жаловались на проблемы с Bluetooth и надеялись, что с выходом новой версии операционной системы, Android 8.0 Oreo, они решатся. Тем не менее, этого не произшло.





Пользователи многих смартфонов Pixel и Nexus начали жаловаться на форумах Google, что свежая ОС не решила проблем с Bluetooth. В том числе, никуда не исчез хорошо известный баг, когда Bluetooth выключается на устройстве и отказывается включаться, пока устройство не будет перезагружено. Другие пользователи сообщают о временной потере соединения при прослушивании музыки, вызывая замедление и странные скрежещущие шумы.