ASUS ZenFone 4 Selfie Lite засветился в Малайзии

Компания ASUS уже представила пару ориентированных на любителей селфи смартфонов в рамках серии ZenFone 4 — ZenFone 4 Selfie и Selfie Pro. Теперь стало известно о подготовке к выпуску еще одного варианта. Модель под названием была замечена на рекламном поострее в Малайзии. Информацией поделился локальный ресурс Amanz.

ASUS ZenFone 4 Selfie Lite с модельным номером ZB520KL оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), фронтальной и основной камерами на 16 Мп. Аппаратной основой стал четытехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеши-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4120 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой ZenUI 4.0. Смартфон оценен в 899 малайзийских ринггитов, то есть порядка 210 долларов США. Продажи должны стартовать в начале сентября.