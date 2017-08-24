Caviar запустил предзаказ на iPhone 8 из янтаря, березы и нефти

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила собственные модификации iPhone 8, несмотря на то, что Apple его еще не анонсировала. Коллекция iPhone 8 Tesoro или «Богатства России» включает три модели, с отсылками в дизайне к нефти, янтарю и бересте.





Версия Caviar iPhone 8 Tesoro Oil получил покрытие из декоративного глянцевого "нефтепродукта" с эффектом потеков. Caviar iPhone 8 Tesoro Amber отделан янтарем с гравировкой. Caviar iPhone 8 Tesoro Berezka представлен в белой и черной вариациях передней панели, на задней панели, действительно, используется береста русской березы.





Все модели коллекции также получили золотые герб России и табличку гравировкой гимна России. На смартфоны серии Caviar iPhone 8 Tesoro уже можно оформить предварительный заказ по цене от 199 тысяч рублей.



