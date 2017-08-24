Google Pixel 2 и Pixel XL 2 на базе Snapdragon 836 дебютируют 5 октября

По данным источника, второе поколение смартфонов Pixel будет основано на процессоре Qualcomm Snapdragon 836, тоже еще официально не анонсированного. Как отмечает Бласс, Google представит Pixel 2 и Pixel XL 2 на мероприятии 5 октября 2017 года.



Рендер Google Pixel 2

Согласно более ранним утечкам, смартфон Pixel 2 под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) получит дизайн, сходный с прошлогодним, только стеклянная область на задней панели стала меньше, и такую же чувствительную к сжатию кромку корпуса, что и у флагманского HTC U11. Он сохранит 4,97-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) как у прошлогоднего Pixel. Google избавится от 3,5-мм разъема для наушников и освободившееся место пожертвует под стереодинамики. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Модель Pixel XL 2 под кодовым названием Taimen (таймень) получит 5,99 дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) от LG. Смартфон получит более тонкие рамки вокруг дисплея по сравнению с оригинальным Pixel XL. Дизайн окажется сходным — двухцветная задняя панель с металлическая в нижней части и стеклянная в верхней. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. При этом 128 ГБ встроенной флеш-памяти будет единственной опцией.

Напомним, такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).