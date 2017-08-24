Huawei показала Mate 10 и подтвердила дату анонса

Компания Huawei опубликовала в своем официальном австралийском аккаунте в Twitter тизерное изображение, на котором видно кусочек флагманского смартфона Mate 10, который пока не был представлен официально.





На изображении видно смартфон с двойной вертикальной камерой. Также там упоминается дата официального анонса. Как и предсказывали слухи, он состоится 16 октября 2017 года.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель как у Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI. Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9. Также смартфону приписывают двойную камеру с возможностью 3D-сканирования и функциями дополненной реальности, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

По словам Брюса Ли (Bruce Lee), являющегося вице-президентом Huawei и возглавляющего направление мобильных телефонов, Huawei Mate 10 получит топовый чип Kirin 970, а также большой дисплей при компактном корпусе. Также он отметил быструю зарядку SuperCharge и «выдающиеся» производительность и время работы.