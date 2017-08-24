Характеристики и рендер Alcatel A7 засветились до анонса

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Alcatel A7, который пока не был представлен официально. Так, Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился пресс-рендерами и информацией о характеристиках.





По данным источника, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной двойной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Ориентировочная цена составляет 250 евро, а официальный дебют ожидается на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Некоторые характеристики подтверждены данными из базы данных бенчмарка GFXBench. Среди них — параметры дисплея, памяти и камер. Также в бенчмарке отмечается восьмиядерный процессор MediaTek MT6750T и операционная система Android 7.0 Nougat.