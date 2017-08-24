В продажу поступил смартфон Lamborghini Alpha-One за 2450 долларов

Lamborghini Mobile сообщила о выпуске смартфона Alpha-One, который стоит 2450 долларов и работает на Android'е. Известно, что приобрести устройство можно в универмаге Harrod's в Великобритании, а также у ритейлеров в Объединенных Арабских Эмиратах. Также заказ можно сделать на веб-сайте компании.

Смартфон оснащен 5,5-дюймовым Quad HD AMOLED-дисплеем, чипом Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Основная камера имеет разрешение 20 Мп, а фронтальная 8 Мп.

Также Alpha-One получил стерео-динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Аккумулятор имеет емкость 3250 мАч с функцией быстрой зарядки Quick Charge 3.0, хотя самой зарядки в комплекте и нет. 

В отделке применялись дорогие сорта итальянской кожи. И то и другое также используется при создании итальянских спорткаров. Смартфон поддерживают работу с 2 SIM-картами. 

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны LAMBORGHINI

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