Samsung Galaxy Note 8 сравнили с iPhone 8 на фото со всех сторон

В сети появились живые фотографии, на которых сравнивается представленный вчера флагманский Samsung Galaxy Note 8 и макет готовящегося к выпуску iPhone 8 от Apple. Ими поделился ресурс GSMArena.


Samsung Galaxy Note 8 оказался заметно больше iPhone 8 — 162,5 x 74,8 x 8,6 мм против 143,5 x 71 x 7,5 мм. Оба получили экраны практически во всю переднюю панель, хотя iPhone отличается небольшим вырезом для фронтальной камеры, динамика и сенсоров.


Выступ двойной камеры у iPhone 8 более выражен, чем у Galaxy Note 8. Сканера отпечатков пальцев у смартфона Apple не заметно, а у Galaxy Note 8 он расположен рядом с задней камерой. На нижней грани у Galaxy Note сохранился 3,5-мм разъем, а у iPhone 8 имеются стереодинамики.


Напомним, в России Samsung Galaxy Note 8 уже можно предварительно заказать за 69 990 рублей. Прием предварительных заказов в России продлится до  21 сентября 2017. Анонс iPhone 8 может состояться на 12 сентября 2017 года.

Источник
GSMArena
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