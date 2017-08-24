Samsung представила шлем Gear VR для Galaxy Note 8

Компания Samsung Electronics представила новую версию шлема виртуальной реальности Gear VR. Гаджет называется Gear VR Galaxy Note8 Edition. Как не трудно догадаться, он ориентирован на пользователей флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8, чей официальный дебют состоялся буквально вчера.





Учитывая габариты 6,3-дюймового смартфона, он попросту не поместиться в существующие версии Gear VR. Помимо этого, судя по всему, не наблюдается кардинальных отличий от вариации Samsung Gear VR с контроллером, представленной несколько месяцев назад.

Шлем также совместим со смартфонами Galaxy S8 и S8+, S7 и S7 Edge, S6, S6 Edge, S6+ и Note 5. Продажи начнутся одновременно с выходом Galaxy Note 8, цена в США составляет 129,99 доллара США.