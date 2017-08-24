В сети появились изображения черного и розового смартфона Sony Xperia XZ1

В сети появились изображения смартфона Sony Xperia XZ1 в черной и розовой расцветке. Напомним, что новую флагманскую модель японцы собираются показать 31 августа 2017 года на пресс-конференции Sony в рамках IFA 2017.

По слухам, за XZ1 попросят 599 фунтов стерлингов, что в пересчете на доллары составляет 770 долларов. 

Sony Xperia XZ1 оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR, более ранние слухи уточняли и разрешение — Full HD (1920 х 1080 пикселей), 19-мегапиксельной камерой MotionEye с записью видео 960 кадров в секунду, 13-мегапиксельной фронтальной камерой, фронтальными стереодинамиками. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Отмечается также защита от пыли и воды с рейтингом IP68/IP65. Габариты устройства — 146,8 мм х 73,4 мм х 8,2-7,6 (толщина еще точно не определена) мм.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Sony Xperia XZ1

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