Потенциальный Xiaomi Mi Mix 2 показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась интересная фотография — на ней, якобы, показана задняя панель готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 2, пока не представленного официально.


На фото видно панель в белом цветовом варианте, судя по всему, керамическая. У нее несколько другой дизайн — монолитный и со скруглёнными углами. Размещение камеры и сканера отпечатков пальцев сохранились. Внизу можно увидеть порт USB Type-C и вырезы для стереодинамиков.

Согласно более ранним утечкам, официальный дебют Xiaomi Mi Mix 2 состоится 12 сентября 2017 года. Также отмечается две версии с разным объемом памяти. Одна с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеши-памяти, а вторая — с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеши-памяти. Цены на них составят порядка 599 и 749 долларов США, соответственно.

Xiaomi Mi Mix 2 под кодовым названием Chiron получит 6-дюймовый дисплей JDI, 12-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony IMX386, фронтальную камеру на 5 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 835. Смартфон на этот раз получит не плоский LCD-дисплей, а изогнутый AMOLED, соотношение площади экрана к передней панели вырастет с 91,3% до 93%. Также отмечался интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября 2016 года. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix 2

Комментарии

Материалы по теме

5 недорогих, но очень мощных смартфонов

10 августа

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля

Xiaomi Mi 5X с двойной камерой представлен официально

26 июля

Безрамочный Xiaomi Mi Mix выходит в России

25 апреля

Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня

5 мая

Обзор Xiaomi Mi Max 2: недорогой, но очень крутой смартфон с большим экраном

31 июля
Из рубрикиТелефоны
Samsung представила шлем Gear VR для Galaxy Note 8
В кармане главы Apple заметили iPhone 8
ASUS ZenFone 4 Selfie Lite засветился в Малайзии

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 169
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 101
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 83
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 28