Потенциальный Xiaomi Mi Mix 2 показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась интересная фотография — на ней, якобы, показана задняя панель готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 2, пока не представленного официально.





На фото видно панель в белом цветовом варианте, судя по всему, керамическая. У нее несколько другой дизайн — монолитный и со скруглёнными углами. Размещение камеры и сканера отпечатков пальцев сохранились. Внизу можно увидеть порт USB Type-C и вырезы для стереодинамиков.

Согласно более ранним утечкам, официальный дебют Xiaomi Mi Mix 2 состоится 12 сентября 2017 года. Также отмечается две версии с разным объемом памяти. Одна с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеши-памяти, а вторая — с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеши-памяти. Цены на них составят порядка 599 и 749 долларов США, соответственно.

Xiaomi Mi Mix 2 под кодовым названием Chiron получит 6-дюймовый дисплей JDI, 12-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony IMX386, фронтальную камеру на 5 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 835. Смартфон на этот раз получит не плоский LCD-дисплей, а изогнутый AMOLED, соотношение площади экрана к передней панели вырастет с 91,3% до 93%. Также отмечался интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября 2016 года. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.