В России стартуют продажи новых модульных панелек Moto Mods

Одновременно с новым смартфоном Moto Z2 Play, компания Lenovo объявила о начале продаж в России нового поколения модулей Moto Mods. Среди новых модульных панелек — Moto GamePad для мобильных игр, JBL SoundBoost 2 для высококачественного воспроизведения музыки, Moto TurboPower Pack и Moto Style для беспроводной зарядки.


Модуль Moto GamePad предназначен для любителей мобильных игр. Он добавляет смартфону два джойстика, D-pad и четыре кнопки действий. Модуль имеет встроенную батарею на 1035 мАч с заявленным временем автономной работы в 8 часов.

JBL SoundBoost 2 представляет собой второе поколение панельки-акустики, выпущенной в прошлом году. Модуль получил водоотталкивающие покрытие и обеспечивает до 10 часов воспроизведения музыки с аккумулятором на 1000 мАч. Он поставляется в красном, синем или черном цвете.


Панель Moto TurboPower Pack как добавит дополнительный день автономной работы, так и просто позволяет быстро зарядить телефон (до 15 Вт) на ходу — можно получить до 50% заряда за 20 минут. Беспроводная зарядка Moto Style Shell + Wireless Charge обеспечивая возможности быстрой беспроводной зарядки (до 10 Вт).

Источник
Lenovo
Теги
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