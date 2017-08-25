Смартфон Moto Z2 Play вышел в продажу в России

Компания Motorola, сейчас являющаяся подразделением китайской Lenovo, объявила о начале продаж в России смартфона Moto Z2 Play. Он уже доступен по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей.





Moto Z2 Play приходит на смену прошлогоднему Moto Z Play. Смартфон стал тоньше и легче, но ради этого пришлось пожертвовать емкостью аккумулятора.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной камерой с технологией Dual Pixel, лазерным автофокусом и двойной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, тоже со вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

У Moto Z Play использовалась батарея на 3510 мАч, а в Moto Z2 Play — 3000 мАч. В результате, заявлено до 30 часов в режиме разговора вместо прежних 50 часов. Поддерживаются NFC, Bluetooth 4.2, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем. Размеры составляют 156,2 x 76,2 x 5,99 мм, а вес — 145 граммов.

С помощью обновленного сканера отпечатков пальцев пользователь сможет активировать функцию управления смартфоном при помощи жестов как у Moto G5 с G5 Plus. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Как и предыдущие модели серии Moto Z, смартфон Moto Z2 Play поддерживает работу со сменными модулями Moto Mod.