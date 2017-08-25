Смартфон Moto X4 прошел сертификацию FCC

Ожидаемый дебют смартфона Moto X4 24 августа так и не случился. Однако сомневаться в том, что гаджет поступит в продажу совсем скоро, не приходится; устройство уже прошло сертификацию FCC в США. Теперь мы знаем точные характеристики гаджета.

Moto X4 (в США модельное обозначение XT-1900-1) имеет защищенный стеклом Gorilla Glass 3 5,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей.

Как и ожидалось, новинка базируются на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508. В Европе, Северной и Латинской Америках предполагается, что смартфон получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе и в США — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 148 x 73 мм, а вес — 163 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android Nougat.

Подтверждено наличие двойной основной 12+12 Мп и 16-мегапиксельной фронтальной камерами.

Смартфон будет продаваться в трех цветах: синем, золотом и черном.