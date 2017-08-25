Мини-флагман Sony Xperia XZ1 Compact показался на пресс-рендерах

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился пресс-рендерами готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XZ1 Compact, который пока не был представлен официально.





По данным источника, Sony Xperia XZ1 Compact станет доступен в черном, серебристом, синем и розовом цветовых вариантах по цене 499 фунтов фунтов, то есть около 640 долларов США. Дизайн Sony Xperia XZ1 Compact сильно перекликается с "большим братом", Xperia XZ1.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит 4,6-дюймовый экран с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), две камеры на 8 Мп, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 2600 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Размеры составят129,5 x 64,5 x 9,4 мм

Официальный дебют Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact ожидается 31 августа, на "дне ноль" выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.