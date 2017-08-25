Vivo представила смартфон Y69 для любителей селфи

Китайская компания Vivo представила сегодня в Индии новый смартфон для любителей автопортретов — Vivo Y69. Смартфон получил 16-мегапиксельную фронтальную камеру со вспышкой Moonlight Selfie, обеспечивающую мягкую подсветку.


Vivo Y69 оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720x1280 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, 13-мегапиксельной основной камерой, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6570, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.


Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Funtouch OS 3.2. Продажи стартуют 1 сентября по цене 14 990 индийских рупий, то есть порядка 234 долларов США.

Источник
Vivo
Теги
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