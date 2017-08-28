Fitbit представила свои первые смарт-часы

Компания Fitbit, известная по фитнес-трекерам и браслетам, представила свои первые смарт-часы. Гаджет под названием Fitbit Ionic получил встроенный оптический пульсомер и защищен от воды с возможностью погружения на глубину до 50 метров, и, соответственно, подходит для пловцов.


Смарт-часы оснащаются 1,42-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 348 x 250 пикселей, встроенные 2,5 ГБ памяти позволяют загрузить до 300 музыкальных треков. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS и NFC для мобильных платежей.


Производитель обещает более 4 дней автономной работы, при использовании GPS-текинга, то до 10 часов. Интересно, что смарт-часы работают на кастомной программной платформе под названием Ionic OS, а не Android Wear или Tizen. При этом гаджет совместим с устройствами на базе Android, iOS.

Продажи должны Fitbit Ionic начаться в октябре 2017 года по 299,95 доллара США.

Источник
Fitbit
Теги
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