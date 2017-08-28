Потенциальный Huawei Honor V9 Mini показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии, на которых, предположительно, показан готовящийся к выпуску смартфон Honor V9 Mini, пока не представленный Huawei официально.


Предположительно, это уменьшенная версия Honor V9. На фотографии Honor V9 расположен сверху и можно заметить разницу в габаритах. На фото также можно увидеть стереодинамики на нижней грани и USB-порт. 


Напомним, Huawei представила смартфон Honor V9 на пресс-мероприятии в Китае. Это мощная модель с двойной основной камерой. В Европе смартфон вышел под названием Honor 8 Pro.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Huawei

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