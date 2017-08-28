LG обещает звук "следующего поколения" для LG V30

Компания LG Electronics еще немного приоткрыла завесу тайны над готовящемся к выпуску смартфоном LG V30, который пока не был представлен официально. По словам производителя, смартфон получит возможности по настройке звука следующего поколения, которые ранее не использовались в смартфонах.


В прошлом году LG V20 стал первым в мире смартфоном, получившим 32-битный Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь). LG V30 станет обладателем продвинутого 32-битного Hi-Fi Quad DAC на басе чипа SABRE ES9218P от ESS Technology.


Hi-Fi Quad DA получил две новые функции — цифровые фильтры и звуковые предустановки. Оригинальный ЦАП снижал искажения и белый шум, приводя трек как можно ближе к исходному звучанию, продвинутый ЦАП дает больше опций для настройки.

Официальный анонс состоится 31 августа, в "нулевой" день перед открытием для публики выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Согласно предварительной информации, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой экран практически во всю переднюю панель с новой "плавающей панелью", которая предоставит быстрый доступ к часто используемым функциям.

В LG V30 используется POLED-дисплей формата FullVision, как у флагманского LG G6. При этом диагональ окажется больше, чем у LG G6 и V20 — 6 дюймов, разрешение составит Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей), как у G6. Смартфон получит поддержку HDR 10 и Google Daydream. Смартфон может первым получить камеру с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Также отмечаются защита от воды и пыли IP68, корпус из алюминия и стекло Gorilla Glass 5.

LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Размеры смартфона составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм.

Источник
LG
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