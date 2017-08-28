Смартфон Micromax Q3001 Bolt оценен дешевле 2,6 тысячи рублей

Индийский производитель Micromax сообщил о начале продаж в России ульрабюджетного смартфона Bolt Q3001. Модель отличается простыми параметрами, а рекомендованная розничная цена составила 2590 рублей.





Micromax Bolt Q3001 оснащается 4-дюймовым TN-дисплеем с разрешением WVGA (800 х 480 пикселей), 2-мегапиксельной основной и 0,3-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC7731C с тактовой частотой 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 1400 мАч. По словам производителя, это обеспечивает 200 часов работы в режиме ожидания и 6 часов в режиме разговора автономно.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Поддерживаются две SIM-карты, при этом поддержки сетей 4G LTE нет. Размеры составляют 125,5 x 64 x 10,7 мм.