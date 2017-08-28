Смартфоны Samsung Galaxy A (2018) получат Infinity Display

В сети появилась новая информация о смартфонах серии Samsung Galaxy A (2018), которые пока не были представлены официально. Подробности опубликовал пользователь под ником Mmddj_china в своем аккаунте в Twitter.





По данным источника, представители этой относительно недорогой серии станут обладателями безрамочных дисплеев Infinity Display, как у флагманских Galaxy S8 и Galaxy S8+.

В серию Galaxy A, традиционно, входят модели среднего уровня. В смартфонах Samsung Galaxy A (2017) нашел применение "всегда включенный" дисплей Always on Display и защита от воды.

Выход следующего поколения серии Galaxy A ожидается в конце 2017 или начале 2018 года, тогда как смартфоны Samsung Galaxy A3, A5 и A7 2017 были представлены буквально 2 января 2017 года.