Samsung Galaxy S5 Neo начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания Samsung начала распространять обновление прошивки с операционной системой Android 7.0 Nougat для смартфона Samsung Galaxy S5 Neo. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile.





Прошивка с номером G903WVLU1CQH4 стала доступна для пользователей в Канаде и вскоре должна появиться и для других регионов. Отметим, что Samsung Galaxy S5 Neo уже почти вышел за пределы двухлетнего окна поддержки, для которого обещаны крупные обновления Android. Смартфон выше в августе 205 года и изначально работал на Android 5.1 Lollipop.