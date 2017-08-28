Samsung Galaxy S5 Neo начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания Samsung начала распространять обновление прошивки с операционной системой Android 7.0 Nougat для смартфона Samsung Galaxy S5 Neo. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile.


Прошивка с номером G903WVLU1CQH4 стала доступна для пользователей в Канаде и вскоре должна появиться и для других регионов. Отметим, что Samsung Galaxy S5 Neo уже почти вышел за пределы двухлетнего окна поддержки, для которого обещаны крупные обновления Android. Смартфон выше в августе 205 года и изначально работал на Android 5.1 Lollipop.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Galaxy S5 Neo

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