Huawei Honor V9 Play дебютирует 6 сентября

Компания Huawei планирует представит новый смартфон 6 сентября 2017 года. Приглашение на мероприятие опубликовано в официальном аккаунте Honor в Weibo, китайском аналоге Twitter. В приглашении отмечается, что смартфон называется Honor V9 Play.





Вполне вероятно, что именно под таким названием выйдет в продажу модель Honor V9 Mini, фотографии которой вчера появились в сети. По предварительным данным, это уменьшенная версия Honor V9. Напомним, Huawei представила смартфон Honor V9 на пресс-мероприятии в Китае. Это мощная модель с двойной основной камерой. В Европе смартфон вышел под названием Honor 8 Pro.

Как ожидается, Honor V9 Play базируется на процессоре Kirin 659, 4 ГБ оперативной памяти, получил одинарную 12-мегапиксельную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Ориентировочная цена составляет около 227 долларов США.